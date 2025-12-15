SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nguyen Quang Huy 12
Quang Huy Nguyen

Nguyen Quang Huy 12

Quang Huy Nguyen
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
19 (47.50%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (52.50%)
En iyi işlem:
41.36 USD
En kötü işlem:
-24.28 USD
Brüt kâr:
459.38 USD (255 116 pips)
Brüt zarar:
-289.16 USD (139 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (76.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
26 (65.00%)
Satış işlemleri:
14 (35.00%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
24.18 USD
Ortalama zarar:
-13.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-122.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.47 USD (7)
Aylık büyüme:
85.09%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.13 USD
Maksimum:
129.42 USD (37.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 170
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 116K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.36 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +76.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
İnceleme yok
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol