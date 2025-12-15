- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
19 (47.50%)
Loss Trade:
21 (52.50%)
Best Trade:
41.36 USD
Worst Trade:
-24.28 USD
Profitto lordo:
459.38 USD (255 116 pips)
Perdita lorda:
-289.16 USD (139 124 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (76.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
26 (65.00%)
Short Trade:
14 (35.00%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
24.18 USD
Perdita media:
-13.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-122.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.47 USD (7)
Crescita mensile:
85.09%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.13 USD
Massimale:
129.42 USD (37.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|170
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|116K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.36 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +76.51 USD
Massima perdita consecutiva: -122.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
