- 자본
- 축소
트레이드:
108
이익 거래:
34 (31.48%)
손실 거래:
74 (68.52%)
최고의 거래:
41.36 USD
최악의 거래:
-24.28 USD
총 수익:
812.75 USD (442 276 pips)
총 손실:
-752.54 USD (405 930 pips)
연속 최대 이익:
5 (76.51 USD)
연속 최대 이익:
83.59 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
21.69%
최대 입금량:
30.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
58 (53.70%)
숏(주식차입매도):
50 (46.30%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
23.90 USD
평균 손실:
-10.17 USD
연속 최대 손실:
16 (-24.88 USD)
연속 최대 손실:
-122.47 USD (7)
월별 성장률:
-24.86%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.13 USD
최대한의:
136.21 USD (36.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.20% (129.42 USD)
자본금별:
5.36% (15.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|82
|USDJPYm
|3
|USDCHFm
|3
|GBPAUDm
|3
|CHFJPYm
|2
|GBPUSDm
|2
|GBPJPYm
|2
|EURUSDm
|2
|EURJPYm
|2
|USDCADm
|2
|GBPCHFm
|1
|AUDCHFm
|1
|AUDUSDm
|1
|AUDJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|89
|USDJPYm
|-4
|USDCHFm
|-7
|GBPAUDm
|-3
|CHFJPYm
|-5
|GBPUSDm
|3
|GBPJPYm
|-2
|EURUSDm
|-4
|EURJPYm
|-2
|USDCADm
|5
|GBPCHFm
|-5
|AUDCHFm
|-2
|AUDUSDm
|-1
|AUDJPYm
|-2
|CADCHFm
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|38K
|USDJPYm
|-281
|USDCHFm
|-270
|GBPAUDm
|-234
|CHFJPYm
|-382
|GBPUSDm
|150
|GBPJPYm
|-171
|EURUSDm
|-188
|EURJPYm
|-192
|USDCADm
|371
|GBPCHFm
|-182
|AUDCHFm
|-62
|AUDUSDm
|-52
|AUDJPYm
|-158
|CADCHFm
|-29
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
최고의 거래: +41.36 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +76.51 USD
연속 최대 손실: -24.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
리뷰 없음
