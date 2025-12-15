- Crescimento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
26 (36.61%)
Negociações com perda:
45 (63.38%)
Melhor negociação:
41.36 USD
Pior negociação:
-24.28 USD
Lucro bruto:
663.38 USD (336 757 pips)
Perda bruta:
-621.73 USD (346 765 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (76.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.59 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.95%
Depósito máximo carregado:
21.99%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
42 (59.15%)
Negociações curtas:
29 (40.85%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
25.51 USD
Perda média:
-13.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-101.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-122.47 USD (7)
Crescimento mensal:
21.65%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.13 USD
Máximo:
131.34 USD (35.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.20% (129.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.36% (15.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-10K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.36 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +76.51 USD
Máxima perda consecutiva: -101.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
