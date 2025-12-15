SinaisSeções
Nguyen Quang Huy 12

Nguyen Quang Huy 12

Quang Huy Nguyen
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
26 (36.61%)
Negociações com perda:
45 (63.38%)
Melhor negociação:
41.36 USD
Pior negociação:
-24.28 USD
Lucro bruto:
663.38 USD (336 757 pips)
Perda bruta:
-621.73 USD (346 765 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (76.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.59 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.95%
Depósito máximo carregado:
21.99%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
42 (59.15%)
Negociações curtas:
29 (40.85%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
25.51 USD
Perda média:
-13.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-101.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-122.47 USD (7)
Crescimento mensal:
21.65%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.13 USD
Máximo:
131.34 USD (35.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.20% (129.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.36% (15.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -10K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
2025.12.26 16:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Nguyen Quang Huy 12
30 USD por mês
22%
0
0
USD
247
USD
5
85%
71
36%
13%
1.06
0.59
USD
37%
1:200
