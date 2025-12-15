- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
26 (36.61%)
損失トレード:
45 (63.38%)
ベストトレード:
41.36 USD
最悪のトレード:
-24.28 USD
総利益:
663.38 USD (336 757 pips)
総損失:
-621.73 USD (346 765 pips)
最大連続の勝ち:
5 (76.51 USD)
最大連続利益:
83.59 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
14.00%
最大入金額:
21.99%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.32
長いトレード:
42 (59.15%)
短いトレード:
29 (40.85%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
25.51 USD
平均損失:
-13.82 USD
最大連続の負け:
8 (-101.41 USD)
最大連続損失:
-122.47 USD (7)
月間成長:
21.65%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.13 USD
最大の:
131.34 USD (35.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.20% (129.42 USD)
エクイティによる:
5.36% (15.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-10K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.36 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +76.51 USD
最大連続損失: -101.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
5
85%
71
36%
14%
1.06
0.59
USD
USD
37%
1:200