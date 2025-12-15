СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nguyen Quang Huy 12
Quang Huy Nguyen

Nguyen Quang Huy 12

Quang Huy Nguyen
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
26 (36.61%)
Убыточных трейдов:
45 (63.38%)
Лучший трейд:
41.36 USD
Худший трейд:
-24.28 USD
Общая прибыль:
663.38 USD (336 757 pips)
Общий убыток:
-621.73 USD (346 765 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (76.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.59 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.95%
Макс. загрузка депозита:
21.99%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
42 (59.15%)
Коротких трейдов:
29 (40.85%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
25.51 USD
Средний убыток:
-13.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-101.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.47 USD (7)
Прирост в месяц:
21.65%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.13 USD
Максимальная:
131.34 USD (35.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.20% (129.42 USD)
По эквити:
5.36% (15.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -10K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.36 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +76.51 USD
Макс. убыток в серии: -101.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
Нет отзывов
2025.12.26 16:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nguyen Quang Huy 12
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
247
USD
5
85%
71
36%
13%
1.06
0.59
USD
37%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.