Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
26 (36.61%)
Убыточных трейдов:
45 (63.38%)
Лучший трейд:
41.36 USD
Худший трейд:
-24.28 USD
Общая прибыль:
663.38 USD (336 757 pips)
Общий убыток:
-621.73 USD (346 765 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (76.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.59 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.95%
Макс. загрузка депозита:
21.99%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
42 (59.15%)
Коротких трейдов:
29 (40.85%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
25.51 USD
Средний убыток:
-13.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-101.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.47 USD (7)
Прирост в месяц:
21.65%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.13 USD
Максимальная:
131.34 USD (35.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.20% (129.42 USD)
По эквити:
5.36% (15.91 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-10K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month
