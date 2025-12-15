- 成长
交易:
71
盈利交易:
26 (36.61%)
亏损交易:
45 (63.38%)
最好交易:
41.36 USD
最差交易:
-24.28 USD
毛利:
663.38 USD (336 757 pips)
毛利亏损:
-621.73 USD (346 765 pips)
最大连续赢利:
5 (76.51 USD)
最大连续盈利:
83.59 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
14.13%
最大入金加载:
21.99%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.32
长期交易:
42 (59.15%)
短期交易:
29 (40.85%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
25.51 USD
平均损失:
-13.82 USD
最大连续失误:
8 (-101.41 USD)
最大连续亏损:
-122.47 USD (7)
每月增长:
21.65%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
15.13 USD
最大值:
131.34 USD (35.29%)
相对跌幅:
结余:
37.20% (129.42 USD)
净值:
5.36% (15.91 USD)
