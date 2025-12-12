SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AlphaPerb
Peter Laurincik

AlphaPerb

Peter Laurincik
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
VantageInternational-Live 16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
76 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (26.92%)
En iyi işlem:
188.51 EUR
En kötü işlem:
-175.11 EUR
Brüt kâr:
1 936.50 EUR (1 683 137 pips)
Brüt zarar:
-981.96 EUR (2 786 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (26.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
228.40 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.45
Alış işlemleri:
67 (64.42%)
Satış işlemleri:
37 (35.58%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
9.18 EUR
Ortalama kâr:
25.48 EUR
Ortalama zarar:
-35.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-142.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-175.11 EUR (1)
Aylık büyüme:
91.55%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
175.11 EUR (11.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.25% (175.11 EUR)
Varlığa göre:
0.40% (4.09 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD+ 40
EURUSD+ 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 376
XAUUSD+ 841
EURUSD+ -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.1M
XAUUSD+ 6.9K
EURUSD+ -40
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.51 EUR
En kötü işlem: -175 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -142.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlphaPerb
Ayda 100 USD
92%
0
0
USD
1K
EUR
4
54%
104
73%
100%
1.97
9.18
EUR
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.