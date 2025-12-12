SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AlphaPerb
Peter Laurincik

AlphaPerb

Peter Laurincik
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 94%
VantageInternational-Live 16
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
77 (73.33%)
Perte trades:
28 (26.67%)
Meilleure transaction:
188.51 EUR
Pire transaction:
-175.11 EUR
Bénéfice brut:
1 947.25 EUR (1 683 269 pips)
Perte brute:
-981.96 EUR (2 786 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (26.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
228.40 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.82%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.51
Longs trades:
68 (64.76%)
Courts trades:
37 (35.24%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
9.19 EUR
Bénéfice moyen:
25.29 EUR
Perte moyenne:
-35.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-142.84 EUR)
Perte consécutive maximale:
-175.11 EUR (1)
Croissance mensuelle:
93.57%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
175.11 EUR (11.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.25% (175.11 EUR)
Par fonds propres:
0.40% (4.09 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD+ 41
EURUSD+ 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 376
XAUUSD+ 853
EURUSD+ -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.1M
XAUUSD+ 7K
EURUSD+ -40
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +188.51 EUR
Pire transaction: -175 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +26.08 EUR
Perte consécutive maximale: -142.84 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.12 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlphaPerb
100 USD par mois
94%
0
0
USD
1K
EUR
4
54%
105
73%
100%
1.98
9.19
EUR
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.