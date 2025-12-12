SegnaliSezioni
Peter Laurincik

AlphaPerb

Peter Laurincik
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 94%
VantageInternational-Live 16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
77 (73.33%)
Loss Trade:
28 (26.67%)
Best Trade:
188.51 EUR
Worst Trade:
-175.11 EUR
Profitto lordo:
1 947.25 EUR (1 683 269 pips)
Perdita lorda:
-981.96 EUR (2 786 190 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (26.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
228.40 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.82%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
68 (64.76%)
Short Trade:
37 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
9.19 EUR
Profitto medio:
25.29 EUR
Perdita media:
-35.07 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-142.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-175.11 EUR (1)
Crescita mensile:
93.57%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
175.11 EUR (11.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.25% (175.11 EUR)
Per equità:
0.40% (4.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 58
XAUUSD+ 41
EURUSD+ 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 376
XAUUSD+ 853
EURUSD+ -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.1M
XAUUSD+ 7K
EURUSD+ -40
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +188.51 EUR
Worst Trade: -175 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -142.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.12 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlphaPerb
100USD al mese
94%
0
0
USD
1K
EUR
4
54%
105
73%
100%
1.98
9.19
EUR
11%
1:500
