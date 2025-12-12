SinyallerBölümler
Hong Phong Ta

SuperScal2X

Hong Phong Ta
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 702
Kârla kapanan işlemler:
1 452 (85.31%)
Zararla kapanan işlemler:
250 (14.69%)
En iyi işlem:
330.68 USD
En kötü işlem:
-178.23 USD
Brüt kâr:
8 091.46 USD (242 304 pips)
Brüt zarar:
-4 554.38 USD (221 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (66.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.76 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
72.64%
Maks. mevduat yükü:
0.86%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
13.59
Alış işlemleri:
472 (27.73%)
Satış işlemleri:
1 230 (72.27%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-18.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-207.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.09 USD (2)
Aylık büyüme:
19.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.48 USD
Maksimum:
260.19 USD (3.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.35% (260.33 USD)
Varlığa göre:
0.47% (47.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.GE 1702
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.GE 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.GE 20K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +330.68 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -207.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBGMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
