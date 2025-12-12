SignaleKategorien
Hong Phong Ta

SuperScal2X

Hong Phong Ta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 85%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 998
Gewinntrades:
1 708 (85.48%)
Verlusttrades:
290 (14.51%)
Bester Trade:
1 401.51 USD
Schlechtester Trade:
-418.80 USD
Bruttoprofit:
13 614.81 USD (286 951 pips)
Bruttoverlust:
-8 095.26 USD (274 941 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (66.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 910.10 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
28.10%
Max deposit load:
48.96%
Letzter Trade:
34 Minuten
Trades pro Woche:
101
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
3.34
Long-Positionen:
554 (27.73%)
Short-Positionen:
1 444 (72.27%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
2.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-207.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 650.17 USD (5)
Wachstum pro Monat :
35.04%
Jahresprognose:
425.20%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.48 USD
Maximaler:
1 650.17 USD (16.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.41% (1 654.07 USD)
Kapital:
53.78% (5 412.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.GE 1998
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.GE 5.5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.GE 12K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 401.51 USD
Schlechtester Trade: -419 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -207.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DBGMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.