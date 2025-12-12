- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 982
Прибыльных трейдов:
1 693 (85.41%)
Убыточных трейдов:
289 (14.58%)
Лучший трейд:
1 401.51 USD
Худший трейд:
-418.80 USD
Общая прибыль:
13 504.99 USD (284 655 pips)
Общий убыток:
-8 052.16 USD (273 964 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (66.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 910.10 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
38.04%
Макс. загрузка депозита:
48.96%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
165
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
3.30
Длинных трейдов:
552 (27.85%)
Коротких трейдов:
1 430 (72.15%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
2.75 USD
Средняя прибыль:
7.98 USD
Средний убыток:
-27.86 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-207.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 650.17 USD (5)
Прирост в месяц:
37.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.48 USD
Максимальная:
1 650.17 USD (16.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.41% (1 654.07 USD)
По эквити:
53.78% (5 412.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|1982
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.GE
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.GE
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 401.51 USD
Худший трейд: -419 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +66.61 USD
Макс. убыток в серии: -207.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
84%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
13
0%
1 982
85%
38%
1.67
2.75
USD
USD
54%
1:500