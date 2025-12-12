- 자본
- 축소
트레이드:
2 167
이익 거래:
1 860 (85.83%)
손실 거래:
307 (14.17%)
최고의 거래:
1 401.51 USD
최악의 거래:
-418.80 USD
총 수익:
14 945.00 USD (311 037 pips)
총 손실:
-8 685.58 USD (288 497 pips)
연속 최대 이익:
67 (66.61 USD)
연속 최대 이익:
1 910.10 USD (9)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
19.59%
최대 입금량:
48.96%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
103
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
3.79
롱(주식매수):
602 (27.78%)
숏(주식차입매도):
1 565 (72.22%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
8.03 USD
평균 손실:
-28.29 USD
연속 최대 손실:
6 (-207.63 USD)
연속 최대 손실:
-1 650.17 USD (5)
월별 성장률:
32.38%
연간 예측:
392.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.48 USD
최대한의:
1 650.17 USD (16.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.41% (1 654.07 USD)
자본금별:
53.78% (5 412.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|2167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.GE
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.GE
|23K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 401.51 USD
최악의 거래: -419 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +66.61 USD
연속 최대 손실: -207.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DBGMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
15
0%
2 167
85%
20%
1.72
2.89
USD
USD
54%
1:500