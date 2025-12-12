- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 982
盈利交易:
1 693 (85.41%)
亏损交易:
289 (14.58%)
最好交易:
1 401.51 USD
最差交易:
-418.80 USD
毛利:
13 504.99 USD (284 655 pips)
毛利亏损:
-8 052.16 USD (273 964 pips)
最大连续赢利:
67 (66.61 USD)
最大连续盈利:
1 910.10 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
38.04%
最大入金加载:
48.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
165
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
3.30
长期交易:
552 (27.85%)
短期交易:
1 430 (72.15%)
利润因子:
1.68
预期回报:
2.75 USD
平均利润:
7.98 USD
平均损失:
-27.86 USD
最大连续失误:
6 (-207.63 USD)
最大连续亏损:
-1 650.17 USD (5)
每月增长:
37.59%
年度预测:
456.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
30.48 USD
最大值:
1 650.17 USD (16.40%)
相对跌幅:
结余:
16.41% (1 654.07 USD)
净值:
53.78% (5 412.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|1982
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.GE
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.GE
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 401.51 USD
最差交易: -419 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +66.61 USD
最大连续亏损: -207.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBGMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
84%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
13
0%
1 982
85%
38%
1.67
2.75
USD
USD
54%
1:500