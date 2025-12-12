- Crescimento
Negociações:
1 982
Negociações com lucro:
1 693 (85.41%)
Negociações com perda:
289 (14.58%)
Melhor negociação:
1 401.51 USD
Pior negociação:
-418.80 USD
Lucro bruto:
13 504.99 USD (284 655 pips)
Perda bruta:
-8 052.16 USD (273 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (66.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 910.10 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
38.04%
Depósito máximo carregado:
48.96%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
165
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
3.30
Negociações longas:
552 (27.85%)
Negociações curtas:
1 430 (72.15%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
2.75 USD
Lucro médio:
7.98 USD
Perda média:
-27.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-207.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 650.17 USD (5)
Crescimento mensal:
37.59%
Previsão anual:
456.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.48 USD
Máximo:
1 650.17 USD (16.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.41% (1 654.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.78% (5 412.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|1982
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.GE
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.GE
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 401.51 USD
Pior negociação: -419 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +66.61 USD
Máxima perda consecutiva: -207.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
84%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
13
0%
1 982
85%
38%
1.67
2.75
USD
USD
54%
1:500