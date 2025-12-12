SinaisSeções
Hong Phong Ta

SuperScal2X

Hong Phong Ta
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 84%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 982
Negociações com lucro:
1 693 (85.41%)
Negociações com perda:
289 (14.58%)
Melhor negociação:
1 401.51 USD
Pior negociação:
-418.80 USD
Lucro bruto:
13 504.99 USD (284 655 pips)
Perda bruta:
-8 052.16 USD (273 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (66.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 910.10 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
38.04%
Depósito máximo carregado:
48.96%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
165
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
3.30
Negociações longas:
552 (27.85%)
Negociações curtas:
1 430 (72.15%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
2.75 USD
Lucro médio:
7.98 USD
Perda média:
-27.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-207.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 650.17 USD (5)
Crescimento mensal:
37.59%
Previsão anual:
456.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.48 USD
Máximo:
1 650.17 USD (16.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.41% (1 654.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.78% (5 412.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.GE 1982
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.GE 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.GE 11K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 401.51 USD
Pior negociação: -419 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +66.61 USD
Máxima perda consecutiva: -207.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SuperScal2X
30 USD por mês
84%
0
0
USD
12K
USD
13
0%
1 982
85%
38%
1.67
2.75
USD
54%
1:500
