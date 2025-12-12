SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SuperScal2X
Hong Phong Ta

SuperScal2X

Hong Phong Ta
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 703
Profit Trade:
1 453 (85.32%)
Loss Trade:
250 (14.68%)
Best Trade:
330.68 USD
Worst Trade:
-178.23 USD
Profitto lordo:
8 097.46 USD (242 504 pips)
Perdita lorda:
-4 554.56 USD (221 928 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (66.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.76 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
81.13%
Massimo carico di deposito:
0.86%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
13.62
Long Trade:
473 (27.77%)
Short Trade:
1 230 (72.23%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-18.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-207.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.09 USD (2)
Crescita mensile:
19.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.48 USD
Massimale:
260.19 USD (3.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.35% (260.33 USD)
Per equità:
0.76% (76.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.GE 1703
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.GE 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.GE 21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +330.68 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.61 USD
Massima perdita consecutiva: -207.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
