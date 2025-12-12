- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 982
利益トレード:
1 693 (85.41%)
損失トレード:
289 (14.58%)
ベストトレード:
1 401.51 USD
最悪のトレード:
-418.80 USD
総利益:
13 504.99 USD (284 655 pips)
総損失:
-8 052.16 USD (273 964 pips)
最大連続の勝ち:
67 (66.61 USD)
最大連続利益:
1 910.10 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
38.04%
最大入金額:
48.96%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
165
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
3.30
長いトレード:
552 (27.85%)
短いトレード:
1 430 (72.15%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
2.75 USD
平均利益:
7.98 USD
平均損失:
-27.86 USD
最大連続の負け:
6 (-207.63 USD)
最大連続損失:
-1 650.17 USD (5)
月間成長:
37.59%
年間予想:
456.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.48 USD
最大の:
1 650.17 USD (16.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.41% (1 654.07 USD)
エクイティによる:
53.78% (5 412.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|1982
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.GE
|5.5K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.GE
|11K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 401.51 USD
最悪のトレード: -419 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +66.61 USD
最大連続損失: -207.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
84%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
13
0%
1 982
85%
38%
1.67
2.75
USD
USD
54%
1:500