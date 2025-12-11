SinyallerBölümler
Leksei Shekhovtsov

Hermes 1m

Leksei Shekhovtsov
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
100 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (23.08%)
En iyi işlem:
928.58 RUB
En kötü işlem:
-2 344.28 RUB
Brüt kâr:
22 069.01 RUB (3 563 pips)
Brüt zarar:
-9 915.17 RUB (6 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (4 021.04 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
6 237.67 RUB (12)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
28 (21.54%)
Satış işlemleri:
102 (78.46%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
93.49 RUB
Ortalama kâr:
220.69 RUB
Ortalama zarar:
-330.51 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 591.83 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-4 591.83 RUB (4)
Aylık büyüme:
1.22%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
446.14 RUB
Maksimum:
4 591.83 RUB (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (4 591.83 RUB)
Varlığa göre:
0.18% (1 842.14 RUB)

Dağılım

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +928.58 RUB
En kötü işlem: -2 344 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 021.04 RUB
Maksimum ardışık zarar: -4 591.83 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.11 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
