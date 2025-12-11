SegnaliSezioni
Leksei Shekhovtsov

Hermes 1m

Leksei Shekhovtsov
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
100 (76.92%)
Loss Trade:
30 (23.08%)
Best Trade:
928.58 RUB
Worst Trade:
-2 344.28 RUB
Profitto lordo:
22 069.01 RUB (3 563 pips)
Perdita lorda:
-9 915.17 RUB (6 388 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (4 021.04 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
6 237.67 RUB (12)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
28 (21.54%)
Short Trade:
102 (78.46%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
93.49 RUB
Profitto medio:
220.69 RUB
Perdita media:
-330.51 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-4 591.83 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-4 591.83 RUB (4)
Crescita mensile:
1.22%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
446.14 RUB
Massimale:
4 591.83 RUB (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (4 591.83 RUB)
Per equità:
0.23% (2 273.47 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 201
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -2.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +928.58 RUB
Worst Trade: -2 344 RUB
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 021.04 RUB
Massima perdita consecutiva: -4 591.83 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hermes 1m
30USD al mese
1%
0
0
USD
1M
RUB
2
90%
130
76%
100%
2.22
93.49
RUB
0%
1:40
Copia

