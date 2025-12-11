- 成长
交易:
273
盈利交易:
216 (79.12%)
亏损交易:
57 (20.88%)
最好交易:
928.58 RUB
最差交易:
-2 344.28 RUB
毛利:
35 461.20 RUB (8 779 pips)
毛利亏损:
-16 141.04 RUB (9 508 pips)
最大连续赢利:
26 (4 021.04 RUB)
最大连续盈利:
6 237.67 RUB (12)
夏普比率:
0.22
交易活动:
98.99%
最大入金加载:
31.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
83
平均持有时间:
7 小时
采收率:
4.03
长期交易:
95 (34.80%)
短期交易:
178 (65.20%)
利润因子:
2.20
预期回报:
70.77 RUB
平均利润:
164.17 RUB
平均损失:
-283.18 RUB
最大连续失误:
6 (-4 788.23 RUB)
最大连续亏损:
-4 788.23 RUB (6)
每月增长:
1.94%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
446.14 RUB
最大值:
4 788.23 RUB (0.47%)
相对跌幅:
结余:
0.46% (4 591.83 RUB)
净值:
3.11% (31 097.57 RUB)
|EURUSDrfd
|273
|
|EURUSDrfd
|320
|
|EURUSDrfd
|-729
|
