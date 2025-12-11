- Crescimento
Negociações:
294
Negociações com lucro:
228 (77.55%)
Negociações com perda:
66 (22.45%)
Melhor negociação:
1 294.04 RUB
Pior negociação:
-2 344.28 RUB
Lucro bruto:
45 029.37 RUB (11 248 pips)
Perda bruta:
-24 090.68 RUB (11 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (4 021.04 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
9 568.17 RUB (12)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
96.21%
Depósito máximo carregado:
31.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.63
Negociações longas:
95 (32.31%)
Negociações curtas:
199 (67.69%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
71.22 RUB
Lucro médio:
197.50 RUB
Perda média:
-365.01 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-7 949.64 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-7 949.64 RUB (9)
Crescimento mensal:
2.11%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
446.14 RUB
Máximo:
7 949.64 RUB (0.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.79% (7 949.64 RUB)
Pelo Capital Líquido:
3.11% (31 097.57 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-317
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
