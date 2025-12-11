SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Hermes 1m
Leksei Shekhovtsov

Hermes 1m

Leksei Shekhovtsov
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
294
Negociações com lucro:
228 (77.55%)
Negociações com perda:
66 (22.45%)
Melhor negociação:
1 294.04 RUB
Pior negociação:
-2 344.28 RUB
Lucro bruto:
45 029.37 RUB (11 248 pips)
Perda bruta:
-24 090.68 RUB (11 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (4 021.04 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
9 568.17 RUB (12)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
96.21%
Depósito máximo carregado:
31.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.63
Negociações longas:
95 (32.31%)
Negociações curtas:
199 (67.69%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
71.22 RUB
Lucro médio:
197.50 RUB
Perda média:
-365.01 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-7 949.64 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-7 949.64 RUB (9)
Crescimento mensal:
2.11%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
446.14 RUB
Máximo:
7 949.64 RUB (0.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.79% (7 949.64 RUB)
Pelo Capital Líquido:
3.11% (31 097.57 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -317
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 294.04 RUB
Pior negociação: -2 344 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +4 021.04 RUB
Máxima perda consecutiva: -7 949.64 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.27 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
