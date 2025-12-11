SignauxSections
Leksei Shekhovtsov

Hermes 1m

Leksei Shekhovtsov
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
100 (76.92%)
Perte trades:
30 (23.08%)
Meilleure transaction:
928.58 RUB
Pire transaction:
-2 344.28 RUB
Bénéfice brut:
22 069.01 RUB (3 563 pips)
Perte brute:
-9 915.17 RUB (6 388 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (4 021.04 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 237.67 RUB (12)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
28 (21.54%)
Courts trades:
102 (78.46%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
93.49 RUB
Bénéfice moyen:
220.69 RUB
Perte moyenne:
-330.51 RUB
Pertes consécutives maximales:
4 (-4 591.83 RUB)
Perte consécutive maximale:
-4 591.83 RUB (4)
Croissance mensuelle:
1.22%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
446.14 RUB
Maximal:
4 591.83 RUB (0.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.46% (4 591.83 RUB)
Par fonds propres:
0.23% (2 273.47 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 201
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -2.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +928.58 RUB
Pire transaction: -2 344 RUB
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4 021.04 RUB
Perte consécutive maximale: -4 591.83 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.11 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
