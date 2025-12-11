СигналыРазделы
Leksei Shekhovtsov

Hermes 1m

Leksei Shekhovtsov
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
216 (79.12%)
Убыточных трейдов:
57 (20.88%)
Лучший трейд:
928.58 RUB
Худший трейд:
-2 344.28 RUB
Общая прибыль:
35 461.20 RUB (8 779 pips)
Общий убыток:
-16 141.04 RUB (9 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (4 021.04 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 237.67 RUB (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
31.01%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.03
Длинных трейдов:
95 (34.80%)
Коротких трейдов:
178 (65.20%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
70.77 RUB
Средняя прибыль:
164.17 RUB
Средний убыток:
-283.18 RUB
Макс. серия проигрышей:
6 (-4 788.23 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 788.23 RUB (6)
Прирост в месяц:
1.94%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
446.14 RUB
Максимальная:
4 788.23 RUB (0.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.46% (4 591.83 RUB)
По эквити:
3.11% (31 097.57 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 273
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 320
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -729
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +928.58 RUB
Худший трейд: -2 344 RUB
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 021.04 RUB
Макс. убыток в серии: -4 788.23 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.11 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
