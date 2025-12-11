- Прирост
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
216 (79.12%)
Убыточных трейдов:
57 (20.88%)
Лучший трейд:
928.58 RUB
Худший трейд:
-2 344.28 RUB
Общая прибыль:
35 461.20 RUB (8 779 pips)
Общий убыток:
-16 141.04 RUB (9 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (4 021.04 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 237.67 RUB (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
31.01%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.03
Длинных трейдов:
95 (34.80%)
Коротких трейдов:
178 (65.20%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
70.77 RUB
Средняя прибыль:
164.17 RUB
Средний убыток:
-283.18 RUB
Макс. серия проигрышей:
6 (-4 788.23 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 788.23 RUB (6)
Прирост в месяц:
1.94%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
446.14 RUB
Максимальная:
4 788.23 RUB (0.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.46% (4 591.83 RUB)
По эквити:
3.11% (31 097.57 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|273
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|320
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-729
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +928.58 RUB
Худший трейд: -2 344 RUB
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 021.04 RUB
Макс. убыток в серии: -4 788.23 RUB
