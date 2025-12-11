- 成長
トレード:
294
利益トレード:
228 (77.55%)
損失トレード:
66 (22.45%)
ベストトレード:
1 294.04 RUB
最悪のトレード:
-2 344.28 RUB
総利益:
45 029.37 RUB (11 248 pips)
総損失:
-24 090.68 RUB (11 565 pips)
最大連続の勝ち:
26 (4 021.04 RUB)
最大連続利益:
9 568.17 RUB (12)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
96.21%
最大入金額:
31.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.63
長いトレード:
95 (32.31%)
短いトレード:
199 (67.69%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
71.22 RUB
平均利益:
197.50 RUB
平均損失:
-365.01 RUB
最大連続の負け:
9 (-7 949.64 RUB)
最大連続損失:
-7 949.64 RUB (9)
月間成長:
2.11%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
446.14 RUB
最大の:
7 949.64 RUB (0.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.79% (7 949.64 RUB)
エクイティによる:
3.11% (31 097.57 RUB)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
