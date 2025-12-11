- 자본
- 축소
트레이드:
330
이익 거래:
250 (75.75%)
손실 거래:
80 (24.24%)
최고의 거래:
1 294.04 RUB
최악의 거래:
-2 344.28 RUB
총 수익:
48 699.35 RUB (12 176 pips)
총 손실:
-26 472.14 RUB (13 870 pips)
연속 최대 이익:
26 (4 021.04 RUB)
연속 최대 이익:
9 882.81 RUB (13)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
70.69%
최대 입금량:
31.01%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
122 (36.97%)
숏(주식차입매도):
208 (63.03%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
67.36 RUB
평균 이익:
194.80 RUB
평균 손실:
-330.90 RUB
연속 최대 손실:
9 (-7 949.64 RUB)
연속 최대 손실:
-7 949.64 RUB (9)
월별 성장률:
1.67%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
446.14 RUB
최대한의:
7 949.64 RUB (0.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.79% (7 949.64 RUB)
자본금별:
3.11% (31 097.57 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1M
RUB
RUB
6
96%
330
75%
71%
1.83
67.36
RUB
RUB
3%
1:40