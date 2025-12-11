SeñalesSecciones
Leksei Shekhovtsov

Hermes 1m

Leksei Shekhovtsov
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
294
Transacciones Rentables:
228 (77.55%)
Transacciones Irrentables:
66 (22.45%)
Mejor transacción:
1 294.04 RUB
Peor transacción:
-2 344.28 RUB
Beneficio Bruto:
45 029.37 RUB (11 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 090.68 RUB (11 565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (4 021.04 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
9 568.17 RUB (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
98.99%
Carga máxima del depósito:
31.01%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.63
Transacciones Largas:
95 (32.31%)
Transacciones Cortas:
199 (67.69%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
71.22 RUB
Beneficio medio:
197.50 RUB
Pérdidas medias:
-365.01 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-7 949.64 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 949.64 RUB (9)
Crecimiento al mes:
2.11%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
446.14 RUB
Máxima:
7 949.64 RUB (0.78%)
Reducción relativa:
De balance:
0.79% (7 949.64 RUB)
De fondos:
3.11% (31 097.57 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 294
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 347
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd -317
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 294.04 RUB
Peor transacción: -2 344 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4 021.04 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -7 949.64 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.11 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hermes 1m
30 USD al mes
2%
0
0
USD
1M
RUB
4
95%
294
77%
99%
1.86
71.22
RUB
3%
1:40
