- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
102 (77.86%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (22.14%)
En iyi işlem:
51.87 USD
En kötü işlem:
-38.88 USD
Brüt kâr:
460.82 USD (21 848 pips)
Brüt zarar:
-117.24 USD (4 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.87 USD (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
8.84
Alış işlemleri:
126 (96.18%)
Satış işlemleri:
5 (3.82%)
Kâr faktörü:
3.93
Beklenen getiri:
2.62 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-4.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.88 USD (1)
Aylık büyüme:
21.52%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
38.88 USD (5.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|344
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.87 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 184
|
RoboForex-ECN
|1.70 × 40
|
Darwinex-Live
|1.96 × 79
|
Coinexx-Live
|3.25 × 124
|
Pepperstone-MT5-Live01
|17.50 × 2
