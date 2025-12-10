SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

HJL69

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
XSFintech-REAL-3
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 624
Kârla kapanan işlemler:
1 186 (73.02%)
Zararla kapanan işlemler:
438 (26.97%)
En iyi işlem:
61.24 USD
En kötü işlem:
-86.36 USD
Brüt kâr:
2 864.45 USD (2 644 072 pips)
Brüt zarar:
-3 428.63 USD (261 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (20.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.48 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
812 (50.00%)
Satış işlemleri:
812 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-7.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-589.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 056.90 USD (19)
Aylık büyüme:
-9.52%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
564.18 USD
Maksimum:
1 215.19 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.42% (1 216.99 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1612
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -558
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -31K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.24 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +20.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -589.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

For monitoring purposes. 
İnceleme yok
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
