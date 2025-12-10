- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 624
Kârla kapanan işlemler:
1 186 (73.02%)
Zararla kapanan işlemler:
438 (26.97%)
En iyi işlem:
61.24 USD
En kötü işlem:
-86.36 USD
Brüt kâr:
2 864.45 USD (2 644 072 pips)
Brüt zarar:
-3 428.63 USD (261 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (20.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.48 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
812 (50.00%)
Satış işlemleri:
812 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-7.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-589.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 056.90 USD (19)
Aylık büyüme:
-9.52%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
564.18 USD
Maksimum:
1 215.19 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.42% (1 216.99 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1612
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-558
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.24 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +20.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -589.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
