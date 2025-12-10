SeñalesSecciones
Walter Joseph Dillard

HJL69

Walter Joseph Dillard
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
XSFintech-REAL-3
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 626
Transacciones Rentables:
1 187 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
439 (27.00%)
Mejor transacción:
61.24 USD
Peor transacción:
-86.36 USD
Beneficio Bruto:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (20.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
210.48 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
0.05%
Carga máxima del depósito:
10.61%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
812 (49.94%)
Transacciones Cortas:
814 (50.06%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.34 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-7.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-589.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 056.90 USD (19)
Crecimiento al mes:
-6.13%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
564.48 USD
Máxima:
1 215.49 USD (11.41%)
Reducción relativa:
De balance:
11.42% (1 216.99 USD)
De fondos:
0.08% (0.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1614
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -543
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -30K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.24 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +20.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -589.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XSFintech-REAL-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

For monitoring purposes. 
No hay comentarios
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
