Всего трейдов:
1 626
Прибыльных трейдов:
1 187 (73.00%)
Убыточных трейдов:
439 (27.00%)
Лучший трейд:
61.24 USD
Худший трейд:
-86.36 USD
Общая прибыль:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
Общий убыток:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (20.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.48 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
10.61%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
812 (49.94%)
Коротких трейдов:
814 (50.06%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-7.81 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-589.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 056.90 USD (19)
Прирост в месяц:
-6.13%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
564.48 USD
Максимальная:
1 215.49 USD (11.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.42% (1 216.99 USD)
По эквити:
0.08% (0.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-543
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-30K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +61.24 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +20.39 USD
Макс. убыток в серии: -589.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XSFintech-REAL-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
For monitoring purposes.
