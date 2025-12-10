СигналыРазделы
Walter Joseph Dillard

HJL69

Walter Joseph Dillard
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
XSFintech-REAL-3
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 626
Прибыльных трейдов:
1 187 (73.00%)
Убыточных трейдов:
439 (27.00%)
Лучший трейд:
61.24 USD
Худший трейд:
-86.36 USD
Общая прибыль:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
Общий убыток:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (20.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.48 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
10.61%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
812 (49.94%)
Коротких трейдов:
814 (50.06%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-7.81 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-589.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 056.90 USD (19)
Прирост в месяц:
-6.13%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
564.48 USD
Максимальная:
1 215.49 USD (11.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.42% (1 216.99 USD)
По эквити:
0.08% (0.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1614
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -543
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -30K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.24 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +20.39 USD
Макс. убыток в серии: -589.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XSFintech-REAL-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

For monitoring purposes. 
Нет отзывов
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
