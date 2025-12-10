- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 626
盈利交易:
1 187 (73.00%)
亏损交易:
439 (27.00%)
最好交易:
61.24 USD
最差交易:
-86.36 USD
毛利:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
毛利亏损:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
最大连续赢利:
23 (20.39 USD)
最大连续盈利:
210.48 USD (7)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
10.61%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
-0.45
长期交易:
812 (49.94%)
短期交易:
814 (50.06%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.34 USD
平均利润:
2.43 USD
平均损失:
-7.81 USD
最大连续失误:
32 (-589.04 USD)
最大连续亏损:
-1 056.90 USD (19)
每月增长:
-6.13%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
564.48 USD
最大值:
1 215.49 USD (11.41%)
相对跌幅:
结余:
11.42% (1 216.99 USD)
净值:
0.08% (0.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-543
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-30K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.24 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +20.39 USD
最大连续亏损: -589.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XSFintech-REAL-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
