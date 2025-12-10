SinaisSeções
Walter Joseph Dillard

HJL69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
XSFintech-REAL-3
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 626
Negociações com lucro:
1 187 (73.00%)
Negociações com perda:
439 (27.00%)
Melhor negociação:
61.24 USD
Pior negociação:
-86.36 USD
Lucro bruto:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
Perda bruta:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (20.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
210.48 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
0.05%
Depósito máximo carregado:
10.61%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
812 (49.94%)
Negociações curtas:
814 (50.06%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
2.43 USD
Perda média:
-7.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-589.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 056.90 USD (19)
Crescimento mensal:
-6.13%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
564.48 USD
Máximo:
1 215.49 USD (11.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.42% (1 216.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (0.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1614
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -543
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -30K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.24 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +20.39 USD
Máxima perda consecutiva: -589.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XSFintech-REAL-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For monitoring purposes. 
Sem comentários
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
