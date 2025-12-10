시그널섹션
Walter Joseph Dillard

HJL69

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -2%
XSFintech-REAL-3
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 628
이익 거래:
1 189 (73.03%)
손실 거래:
439 (26.97%)
최고의 거래:
61.24 USD
최악의 거래:
-86.36 USD
총 수익:
2 900.77 USD (2 644 897 pips)
총 손실:
-3 430.11 USD (261 993 pips)
연속 최대 이익:
23 (20.39 USD)
연속 최대 이익:
210.48 USD (7)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
0.05%
최대 입금량:
10.61%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
814 (50.00%)
숏(주식차입매도):
814 (50.00%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
2.44 USD
평균 손실:
-7.81 USD
연속 최대 손실:
32 (-589.04 USD)
연속 최대 손실:
-1 056.90 USD (19)
월별 성장률:
3.48%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
564.48 USD
최대한의:
1 215.49 USD (11.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.42% (1 216.99 USD)
자본금별:
0.08% (0.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1616
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -524
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -30K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +61.24 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +20.39 USD
연속 최대 손실: -589.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XSFintech-REAL-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

For monitoring purposes. 
리뷰 없음
2026.01.07 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
