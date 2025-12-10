- 자본
- 축소
트레이드:
1 628
이익 거래:
1 189 (73.03%)
손실 거래:
439 (26.97%)
최고의 거래:
61.24 USD
최악의 거래:
-86.36 USD
총 수익:
2 900.77 USD (2 644 897 pips)
총 손실:
-3 430.11 USD (261 993 pips)
연속 최대 이익:
23 (20.39 USD)
연속 최대 이익:
210.48 USD (7)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
0.05%
최대 입금량:
10.61%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
814 (50.00%)
숏(주식차입매도):
814 (50.00%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
2.44 USD
평균 손실:
-7.81 USD
연속 최대 손실:
32 (-589.04 USD)
연속 최대 손실:
-1 056.90 USD (19)
월별 성장률:
3.48%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
564.48 USD
최대한의:
1 215.49 USD (11.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.42% (1 216.99 USD)
자본금별:
0.08% (0.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1616
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-524
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-30K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.24 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +20.39 USD
연속 최대 손실: -589.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XSFintech-REAL-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
For monitoring purposes.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
96%
1 628
73%
0%
0.84
-0.33
USD
USD
11%
1:200