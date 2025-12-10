SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HJL69
Walter Joseph Dillard

HJL69

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
XSFintech-REAL-3
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 626
Gewinntrades:
1 187 (73.00%)
Verlusttrades:
439 (27.00%)
Bester Trade:
61.24 USD
Schlechtester Trade:
-86.36 USD
Bruttoprofit:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
Bruttoverlust:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (20.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
210.48 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
0.05%
Max deposit load:
10.61%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
55 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
812 (49.94%)
Short-Positionen:
814 (50.06%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-589.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 056.90 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-6.13%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
564.48 USD
Maximaler:
1 215.49 USD (11.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.42% (1 216.99 USD)
Kapital:
0.08% (0.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1614
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -543
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -30K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.24 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -589.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XSFintech-REAL-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

For monitoring purposes. 
Keine Bewertungen
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HJL69
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
1K
USD
7
96%
1 626
73%
0%
0.84
-0.34
USD
11%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.