- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 624
Profit Trade:
1 186 (73.02%)
Loss Trade:
438 (26.97%)
Best Trade:
61.24 USD
Worst Trade:
-86.36 USD
Profitto lordo:
2 864.45 USD (2 644 072 pips)
Perdita lorda:
-3 428.63 USD (261 986 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (20.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.48 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
812 (50.00%)
Short Trade:
812 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.35 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-7.83 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-589.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 056.90 USD (19)
Crescita mensile:
-9.52%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
564.18 USD
Massimale:
1 215.19 USD (11.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.42% (1 216.99 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1612
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-558
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.24 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +20.39 USD
Massima perdita consecutiva: -589.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
