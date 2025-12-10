- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 626
利益トレード:
1 187 (73.00%)
損失トレード:
439 (27.00%)
ベストトレード:
61.24 USD
最悪のトレード:
-86.36 USD
総利益:
2 881.05 USD (2 644 404 pips)
総損失:
-3 429.63 USD (261 993 pips)
最大連続の勝ち:
23 (20.39 USD)
最大連続利益:
210.48 USD (7)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
0.05%
最大入金額:
10.61%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
55 分
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
812 (49.94%)
短いトレード:
814 (50.06%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
2.43 USD
平均損失:
-7.81 USD
最大連続の負け:
32 (-589.04 USD)
最大連続損失:
-1 056.90 USD (19)
月間成長:
-6.13%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
564.48 USD
最大の:
1 215.49 USD (11.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.42% (1 216.99 USD)
エクイティによる:
0.08% (0.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-543
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-30K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
