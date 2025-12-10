- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
En iyi işlem:
6.56 AUD
En kötü işlem:
-3.50 AUD
Brüt kâr:
20.11 AUD (1 999 pips)
Brüt zarar:
-22.26 AUD (1 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (10.33 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
10.33 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.03%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
6 (33.33%)
Satış işlemleri:
12 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.12 AUD
Ortalama kâr:
2.23 AUD
Ortalama zarar:
-2.47 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.79 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.79 AUD (2)
Aylık büyüme:
-7.01%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.05 AUD
Maksimum:
11.57 AUD (34.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.61% (11.49 AUD)
Varlığa göre:
10.28% (3.33 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-9
|GBPAUD
|-3
|GBPNZD
|7
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-703
|GBPAUD
|-309
|GBPNZD
|1K
|GBPCAD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.56 AUD
En kötü işlem: -4 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.33 AUD
Maksimum ardışık zarar: -6.79 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.17 × 6
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 125
|
VantageFX-Live
|1.20 × 65
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 3474
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.43 × 7
|
Alpari-MT5
|5.83 × 87
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|6.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.89 × 9
