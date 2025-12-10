SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PST HIGH RISK
Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
En iyi işlem:
6.56 AUD
En kötü işlem:
-3.50 AUD
Brüt kâr:
20.11 AUD (1 999 pips)
Brüt zarar:
-22.26 AUD (1 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (10.33 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
10.33 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.03%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
6 (33.33%)
Satış işlemleri:
12 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.12 AUD
Ortalama kâr:
2.23 AUD
Ortalama zarar:
-2.47 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.79 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.79 AUD (2)
Aylık büyüme:
-7.01%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.05 AUD
Maksimum:
11.57 AUD (34.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.61% (11.49 AUD)
Varlığa göre:
10.28% (3.33 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 11
GBPAUD 3
GBPNZD 2
GBPCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -9
GBPAUD -3
GBPNZD 7
GBPCAD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -703
GBPAUD -309
GBPNZD 1K
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.56 AUD
En kötü işlem: -4 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.33 AUD
Maksimum ardışık zarar: -6.79 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3474
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
