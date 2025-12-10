SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PST HIGH RISK
Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
11 (52.38%)
Negociações com perda:
10 (47.62%)
Melhor negociação:
10.28 AUD
Pior negociação:
-9.39 AUD
Lucro bruto:
30.61 AUD (2 714 pips)
Perda bruta:
-31.77 AUD (2 682 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.33 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
10.50 AUD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
41.16%
Depósito máximo carregado:
29.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
7 (33.33%)
Negociações curtas:
14 (66.67%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.06 AUD
Lucro médio:
2.78 AUD
Perda média:
-3.18 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.79 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-9.39 AUD (1)
Crescimento mensal:
-3.78%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.05 AUD
Máximo:
11.57 AUD (34.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.61% (11.49 AUD)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (9.52 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 13
GBPNZD 3
GBPAUD 3
GBPCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1
GBPNZD 0
GBPAUD -3
GBPCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 12
GBPNZD -52
GBPAUD -309
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.28 AUD
Pior negociação: -9 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.33 AUD
Máxima perda consecutiva: -6.79 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3481
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
10 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PST HIGH RISK
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
30
AUD
4
80%
21
52%
41%
0.96
-0.06
AUD
35%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.