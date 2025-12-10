- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
11 (52.38%)
Negociações com perda:
10 (47.62%)
Melhor negociação:
10.28 AUD
Pior negociação:
-9.39 AUD
Lucro bruto:
30.61 AUD (2 714 pips)
Perda bruta:
-31.77 AUD (2 682 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.33 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
10.50 AUD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
41.16%
Depósito máximo carregado:
29.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
7 (33.33%)
Negociações curtas:
14 (66.67%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.06 AUD
Lucro médio:
2.78 AUD
Perda média:
-3.18 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.79 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-9.39 AUD (1)
Crescimento mensal:
-3.78%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.05 AUD
Máximo:
11.57 AUD (34.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.61% (11.49 AUD)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (9.52 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPNZD
|0
|GBPAUD
|-3
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|12
|GBPNZD
|-52
|GBPAUD
|-309
|GBPCAD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.28 AUD
Pior negociação: -9 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.33 AUD
Máxima perda consecutiva: -6.79 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.17 × 6
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 125
|
VantageFX-Live
|1.20 × 65
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 3481
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.43 × 7
|
Alpari-MT5
|5.83 × 87
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|6.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.89 × 9
