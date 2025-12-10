SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PST HIGH RISK
Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
4 semanas
incremento desde 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
11 (52.38%)
Transacciones Irrentables:
10 (47.62%)
Mejor transacción:
10.28 AUD
Peor transacción:
-9.39 AUD
Beneficio Bruto:
30.61 AUD (2 714 pips)
Pérdidas Brutas:
-31.77 AUD (2 682 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (10.33 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.50 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
41.16%
Carga máxima del depósito:
29.03%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.10
Transacciones Largas:
7 (33.33%)
Transacciones Cortas:
14 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.06 AUD
Beneficio medio:
2.78 AUD
Pérdidas medias:
-3.18 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6.79 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.39 AUD (1)
Crecimiento al mes:
-3.78%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.05 AUD
Máxima:
11.57 AUD (34.85%)
Reducción relativa:
De balance:
34.61% (11.49 AUD)
De fondos:
24.47% (9.52 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 13
GBPNZD 3
GBPAUD 3
GBPCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -1
GBPNZD 0
GBPAUD -3
GBPCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 12
GBPNZD -52
GBPAUD -309
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.28 AUD
Peor transacción: -9 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10.33 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.79 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3481
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
otros 10...
No hay comentarios
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
