- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
11 (52.38%)
亏损交易:
10 (47.62%)
最好交易:
10.28 AUD
最差交易:
-9.39 AUD
毛利:
30.61 AUD (2 714 pips)
毛利亏损:
-31.77 AUD (2 682 pips)
最大连续赢利:
3 (10.33 AUD)
最大连续盈利:
10.50 AUD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
41.16%
最大入金加载:
29.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.10
长期交易:
7 (33.33%)
短期交易:
14 (66.67%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.06 AUD
平均利润:
2.78 AUD
平均损失:
-3.18 AUD
最大连续失误:
2 (-6.79 AUD)
最大连续亏损:
-9.39 AUD (1)
每月增长:
-3.78%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
9.05 AUD
最大值:
11.57 AUD (34.85%)
相对跌幅:
结余:
34.61% (11.49 AUD)
净值:
24.47% (9.52 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPNZD
|0
|GBPAUD
|-3
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|12
|GBPNZD
|-52
|GBPAUD
|-309
|GBPCAD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.28 AUD
最差交易: -9 AUD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.33 AUD
最大连续亏损: -6.79 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.17 × 6
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 125
|
VantageFX-Live
|1.20 × 65
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 3481
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.43 × 7
|
Alpari-MT5
|5.83 × 87
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|6.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.89 × 9
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
30
AUD
AUD
4
80%
21
52%
41%
0.96
-0.06
AUD
AUD
35%
1:500