Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
10.28 AUD
Худший трейд:
-9.39 AUD
Общая прибыль:
30.61 AUD (2 714 pips)
Общий убыток:
-31.77 AUD (2 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
10.50 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
41.16%
Макс. загрузка депозита:
29.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
7 (33.33%)
Коротких трейдов:
14 (66.67%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.06 AUD
Средняя прибыль:
2.78 AUD
Средний убыток:
-3.18 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.79 AUD)
Макс. убыток в серии:
-9.39 AUD (1)
Прирост в месяц:
-3.78%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.05 AUD
Максимальная:
11.57 AUD (34.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.61% (11.49 AUD)
По эквити:
24.47% (9.52 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 13
GBPNZD 3
GBPAUD 3
GBPCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1
GBPNZD 0
GBPAUD -3
GBPCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 12
GBPNZD -52
GBPAUD -309
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.28 AUD
Худший трейд: -9 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.33 AUD
Макс. убыток в серии: -6.79 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3481
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
Нет отзывов
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PST HIGH RISK
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
30
AUD
4
80%
21
52%
41%
0.96
-0.06
AUD
35%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.