- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
10.28 AUD
Худший трейд:
-9.39 AUD
Общая прибыль:
30.61 AUD (2 714 pips)
Общий убыток:
-31.77 AUD (2 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
10.50 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
41.16%
Макс. загрузка депозита:
29.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
7 (33.33%)
Коротких трейдов:
14 (66.67%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.06 AUD
Средняя прибыль:
2.78 AUD
Средний убыток:
-3.18 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.79 AUD)
Макс. убыток в серии:
-9.39 AUD (1)
Прирост в месяц:
-3.78%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.05 AUD
Максимальная:
11.57 AUD (34.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.61% (11.49 AUD)
По эквити:
24.47% (9.52 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPNZD
|0
|GBPAUD
|-3
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|12
|GBPNZD
|-52
|GBPAUD
|-309
|GBPCAD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.28 AUD
Худший трейд: -9 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.33 AUD
Макс. убыток в серии: -6.79 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.17 × 6
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 125
|
VantageFX-Live
|1.20 × 65
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 3481
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.43 × 7
|
Alpari-MT5
|5.83 × 87
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|6.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.89 × 9
