SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PST HIGH RISK
Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
11 (52.38%)
Verlusttrades:
10 (47.62%)
Bester Trade:
10.28 AUD
Schlechtester Trade:
-9.39 AUD
Bruttoprofit:
30.61 AUD (2 714 pips)
Bruttoverlust:
-31.81 AUD (2 682 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (10.33 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.50 AUD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
30.14%
Max deposit load:
29.03%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
7 (33.33%)
Short-Positionen:
14 (66.67%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.78 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.18 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6.79 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.39 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
-3.78%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.05 AUD
Maximaler:
11.57 AUD (34.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.61% (11.49 AUD)
Kapital:
24.47% (9.52 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 13
GBPNZD 3
GBPAUD 3
GBPCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1
GBPNZD 0
GBPAUD -3
GBPCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 12
GBPNZD -52
GBPAUD -309
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.28 AUD
Schlechtester Trade: -9 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.33 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.79 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3481
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
noch 10 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PST HIGH RISK
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
29
AUD
4
80%
21
52%
30%
0.96
-0.06
AUD
35%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.