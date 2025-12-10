シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PST HIGH RISK
Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
11 (52.38%)
損失トレード:
10 (47.62%)
ベストトレード:
10.28 AUD
最悪のトレード:
-9.39 AUD
総利益:
30.61 AUD (2 714 pips)
総損失:
-31.77 AUD (2 682 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.33 AUD)
最大連続利益:
10.50 AUD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
41.16%
最大入金額:
29.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.10
長いトレード:
7 (33.33%)
短いトレード:
14 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.06 AUD
平均利益:
2.78 AUD
平均損失:
-3.18 AUD
最大連続の負け:
2 (-6.79 AUD)
最大連続損失:
-9.39 AUD (1)
月間成長:
-3.78%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.05 AUD
最大の:
11.57 AUD (34.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.61% (11.49 AUD)
エクイティによる:
24.47% (9.52 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 13
GBPNZD 3
GBPAUD 3
GBPCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -1
GBPNZD 0
GBPAUD -3
GBPCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 12
GBPNZD -52
GBPAUD -309
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.28 AUD
最悪のトレード: -9 AUD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.33 AUD
最大連続損失: -6.79 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3481
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
10 より多く...
レビューなし
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
