- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
11 (52.38%)
損失トレード:
10 (47.62%)
ベストトレード:
10.28 AUD
最悪のトレード:
-9.39 AUD
総利益:
30.61 AUD (2 714 pips)
総損失:
-31.77 AUD (2 682 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.33 AUD)
最大連続利益:
10.50 AUD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
41.16%
最大入金額:
29.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.10
長いトレード:
7 (33.33%)
短いトレード:
14 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.06 AUD
平均利益:
2.78 AUD
平均損失:
-3.18 AUD
最大連続の負け:
2 (-6.79 AUD)
最大連続損失:
-9.39 AUD (1)
月間成長:
-3.78%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.05 AUD
最大の:
11.57 AUD (34.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.61% (11.49 AUD)
エクイティによる:
24.47% (9.52 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPNZD
|0
|GBPAUD
|-3
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|12
|GBPNZD
|-52
|GBPAUD
|-309
|GBPCAD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.28 AUD
最悪のトレード: -9 AUD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.33 AUD
最大連続損失: -6.79 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.17 × 6
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 125
|
VantageFX-Live
|1.20 × 65
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 3481
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.43 × 7
|
Alpari-MT5
|5.83 × 87
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|6.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.89 × 9
