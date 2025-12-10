SegnaliSezioni
Dhany Esperanza

PST HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
6.56 AUD
Worst Trade:
-3.50 AUD
Profitto lordo:
16.08 AUD (1 643 pips)
Perdita lorda:
-16.82 AUD (1 228 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.83 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
7.83 AUD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
4 (28.57%)
Short Trade:
10 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.05 AUD
Profitto medio:
2.30 AUD
Perdita media:
-2.40 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.79 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-6.79 AUD (2)
Crescita mensile:
-2.02%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.05 AUD
Massimale:
11.57 AUD (34.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.61% (11.49 AUD)
Per equità:
7.84% (2.35 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
GBPNZD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -6
GBPNZD 7
GBPAUD -4
GBPCAD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -453
GBPNZD 1K
GBPAUD -562
GBPCAD 381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.56 AUD
Worst Trade: -4 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.83 AUD
Massima perdita consecutiva: -6.79 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.17 × 6
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.70 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 125
VantageFX-Live
1.20 × 65
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.50 × 3474
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
ForexTimeFXTM-Live01
4.43 × 7
Alpari-MT5
5.83 × 87
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
AmanaCapital-Live
6.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live02
6.89 × 9
10 più
Non ci sono recensioni
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
