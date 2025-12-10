- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
6.56 AUD
Worst Trade:
-3.50 AUD
Profitto lordo:
16.08 AUD (1 643 pips)
Perdita lorda:
-16.82 AUD (1 228 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.83 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
7.83 AUD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
4 (28.57%)
Short Trade:
10 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.05 AUD
Profitto medio:
2.30 AUD
Perdita media:
-2.40 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.79 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-6.79 AUD (2)
Crescita mensile:
-2.02%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.05 AUD
Massimale:
11.57 AUD (34.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.61% (11.49 AUD)
Per equità:
7.84% (2.35 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|GBPNZD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-6
|GBPNZD
|7
|GBPAUD
|-4
|GBPCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-453
|GBPNZD
|1K
|GBPAUD
|-562
|GBPCAD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.56 AUD
Worst Trade: -4 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.83 AUD
Massima perdita consecutiva: -6.79 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.17 × 6
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 125
|
VantageFX-Live
|1.20 × 65
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 3474
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.43 × 7
|
Alpari-MT5
|5.83 × 87
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
AmanaCapital-Live
|6.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.89 × 9
