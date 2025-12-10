- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
568
Kârla kapanan işlemler:
568 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.29 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 226.93 USD (2 099 791 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
568 (1 226.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 226.93 USD (568)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
566 (99.65%)
Satış işlemleri:
2 (0.35%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
35.26%
Yıllık tahmin:
427.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
16.71% (222.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|DE30
|158
|BTCUSD
|77
|USOIL
|22
|USTEC
|18
|UK100
|7
|US30
|6
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|694
|DE30
|241
|BTCUSD
|142
|USOIL
|40
|USTEC
|43
|UK100
|24
|US30
|15
|EURUSD
|26
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|646K
|DE30
|19K
|BTCUSD
|1.4M
|USOIL
|3.5K
|USTEC
|31K
|UK100
|3.6K
|US30
|1.4K
|EURUSD
|224
|EURAUD
|78
|GBPAUD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.29 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 568
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 226.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real6
|1.41 × 340
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.33 × 375
|
Exness-MT5Real8
|2.46 × 67
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
XMGlobal-MT5
|14.37 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
640%
0
0
USD
USD
822
USD
USD
31
0%
568
100%
73%
n/a
2.16
USD
USD
17%
1:500