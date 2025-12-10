SegnaliSezioni
Henokh Arief

Hen425

Henokh Arief
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
640%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
568
Profit Trade:
568 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.29 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 226.93 USD (2 099 791 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
568 (1 226.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 226.93 USD (568)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
566 (99.65%)
Short Trade:
2 (0.35%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
35.26%
Previsione annuale:
427.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.71% (222.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 272
DE30 158
BTCUSD 77
USOIL 22
USTEC 18
UK100 7
US30 6
EURUSD 6
EURAUD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 694
DE30 241
BTCUSD 142
USOIL 40
USTEC 43
UK100 24
US30 15
EURUSD 26
EURAUD 1
GBPAUD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 646K
DE30 19K
BTCUSD 1.4M
USOIL 3.5K
USTEC 31K
UK100 3.6K
US30 1.4K
EURUSD 224
EURAUD 78
GBPAUD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 568
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 226.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real6
1.41 × 340
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.33 × 375
Exness-MT5Real8
2.46 × 67
RoboForex-Pro
3.86 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
XMGlobal-MT5
14.37 × 592
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
Non ci sono recensioni
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hen425
35USD al mese
640%
0
0
USD
822
USD
31
0%
568
100%
73%
n/a
2.16
USD
17%
1:500
