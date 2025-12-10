SinaisSeções
Henokh Arief

Hen425

Henokh Arief
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 662%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
574
Negociações com lucro:
574 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
18.29 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 251.16 USD (2 115 888 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
574 (1 251.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 251.16 USD (574)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
1.92%
Depósito máximo carregado:
3.46%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
572 (99.65%)
Negociações curtas:
2 (0.35%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.18 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
39.34%
Previsão anual:
477.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.71% (222.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 276
DE30 160
BTCUSD 77
USOIL 22
USTEC 18
UK100 7
US30 6
EURUSD 6
EURAUD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 710
DE30 250
BTCUSD 142
USOIL 40
USTEC 43
UK100 24
US30 15
EURUSD 26
EURAUD 1
GBPAUD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 662K
DE30 20K
BTCUSD 1.4M
USOIL 3.5K
USTEC 31K
UK100 3.6K
US30 1.4K
EURUSD 224
EURAUD 78
GBPAUD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.29 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 574
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 251.16 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real6
1.41 × 340
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.33 × 375
Exness-MT5Real8
2.46 × 67
RoboForex-Pro
3.86 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
XMGlobal-MT5
14.37 × 592
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
Sem comentários
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
