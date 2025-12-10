- Crescimento
Negociações:
574
Negociações com lucro:
574 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
18.29 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 251.16 USD (2 115 888 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
574 (1 251.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 251.16 USD (574)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
1.92%
Depósito máximo carregado:
3.46%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
572 (99.65%)
Negociações curtas:
2 (0.35%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.18 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
39.34%
Previsão anual:
477.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.71% (222.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|DE30
|160
|BTCUSD
|77
|USOIL
|22
|USTEC
|18
|UK100
|7
|US30
|6
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|710
|DE30
|250
|BTCUSD
|142
|USOIL
|40
|USTEC
|43
|UK100
|24
|US30
|15
|EURUSD
|26
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|662K
|DE30
|20K
|BTCUSD
|1.4M
|USOIL
|3.5K
|USTEC
|31K
|UK100
|3.6K
|US30
|1.4K
|EURUSD
|224
|EURAUD
|78
|GBPAUD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.29 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 574
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 251.16 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real6
|1.41 × 340
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.33 × 375
|
Exness-MT5Real8
|2.46 × 67
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
XMGlobal-MT5
|14.37 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
35 USD por mês
662%
0
0
USD
USD
815
USD
USD
31
0%
574
100%
2%
n/a
2.18
USD
USD
17%
1:500