Всего трейдов:
574
Прибыльных трейдов:
574 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 251.16 USD (2 115 888 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
574 (1 251.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 251.16 USD (574)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
1.92%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
572 (99.65%)
Коротких трейдов:
2 (0.35%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.18 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
39.34%
Годовой прогноз:
477.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.71% (222.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|DE30
|160
|BTCUSD
|77
|USOIL
|22
|USTEC
|18
|UK100
|7
|US30
|6
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|710
|DE30
|250
|BTCUSD
|142
|USOIL
|40
|USTEC
|43
|UK100
|24
|US30
|15
|EURUSD
|26
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|662K
|DE30
|20K
|BTCUSD
|1.4M
|USOIL
|3.5K
|USTEC
|31K
|UK100
|3.6K
|US30
|1.4K
|EURUSD
|224
|EURAUD
|78
|GBPAUD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real6
|1.41 × 340
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.33 × 375
|
Exness-MT5Real8
|2.46 × 67
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
XMGlobal-MT5
|14.37 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
