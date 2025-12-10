СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hen425
Henokh Arief

Hen425

Henokh Arief
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 662%
Exness-MT5Real6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
574
Прибыльных трейдов:
574 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 251.16 USD (2 115 888 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
574 (1 251.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 251.16 USD (574)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
1.92%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
572 (99.65%)
Коротких трейдов:
2 (0.35%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.18 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
39.34%
Годовой прогноз:
477.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.71% (222.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 276
DE30 160
BTCUSD 77
USOIL 22
USTEC 18
UK100 7
US30 6
EURUSD 6
EURAUD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 710
DE30 250
BTCUSD 142
USOIL 40
USTEC 43
UK100 24
US30 15
EURUSD 26
EURAUD 1
GBPAUD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 662K
DE30 20K
BTCUSD 1.4M
USOIL 3.5K
USTEC 31K
UK100 3.6K
US30 1.4K
EURUSD 224
EURAUD 78
GBPAUD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 574
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 251.16 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real6
1.41 × 340
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.33 × 375
Exness-MT5Real8
2.46 × 67
RoboForex-Pro
3.86 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
XMGlobal-MT5
14.37 × 592
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hen425
35 USD в месяц
662%
0
0
USD
815
USD
31
0%
574
100%
2%
n/a
2.18
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.