- 자본
- 축소
트레이드:
586
이익 거래:
586 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
18.29 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1 300.26 USD (2 164 991 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
586 (1 300.26 USD)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
56.82%
최대 입금량:
4.42%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
584 (99.66%)
숏(주식차입매도):
2 (0.34%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.22 USD
평균 이익:
2.22 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
41.27%
연간 예측:
500.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
50.94% (421.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|DE30
|160
|BTCUSD
|77
|USOIL
|22
|USTEC
|18
|UK100
|7
|US30
|6
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|759
|DE30
|250
|BTCUSD
|142
|USOIL
|40
|USTEC
|43
|UK100
|24
|US30
|15
|EURUSD
|26
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|0
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|711K
|DE30
|20K
|BTCUSD
|1.4M
|USOIL
|3.5K
|USTEC
|31K
|UK100
|3.6K
|US30
|1.4K
|EURUSD
|224
|EURAUD
|78
|GBPAUD
|1
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.29 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 586
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +1 300.26 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real6
|1.41 × 340
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.33 × 375
|
Exness-MT5Real8
|2.46 × 67
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
XMGlobal-MT5
|14.37 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
709%
0
0
USD
USD
800
USD
USD
33
0%
586
100%
57%
n/a
2.22
USD
USD
51%
1:500