리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 Exness-MT5Real7 1.15 × 188 Exness-MT5Real6 1.41 × 340 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 Exness-MT5Real15 2.33 × 375 Exness-MT5Real8 2.46 × 67 RoboForex-Pro 3.86 × 116 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 XMGlobal-MT5 14.37 × 592 ICMarketsSC-MT5-2 15.80 × 15